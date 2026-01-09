Incendio causa pérdidas millonarias en venta de madera y fábrica de polines en Sabana Grande

Parcialmente destruida quedó una venta de madera y fábrica de polines luego de registrarse un incendio de grandes proporciones a las dos de la madrugada de este viernes de donde fueron los rieles cuatro cuadras al sur, en el barrio Los Cocos, en la comarca Sabana Grande, Distrito 7 de Managua.

Incendio en fábrica de polines causa millonarias pérdidas

El siniestro se originó en la parte trasera y avanzó rápidamente por casi todo el negocio, debido a lo inflamable de la madera, informó Leandro Lanuza, uno de los dueños.

Las llamas que alcanzaron hasta los 10 metros de altura también afectaron parcialmente una casa vecina.

Según don Leandro Lanuza, sus trabajadores, originarios de Estelí, dormían en el lugar, y fueron quienes le avisaron que se estaba incendiando, cuando las llamas llegaron hasta el sitio en donde estaban ellos.

Agregó que los trabajadores no se percataron del inicio del siniestro ya que el terreno es de tres cuartos de manzana de extensión y al llegar hasta donde ellos estaban, solo les dio tiempo de ponerse a salvo.

El afectado dijo a Tu Nueva Radio Ya que en el lugar había 5 mil polines con un valor de 12 dólares cada uno, listos para ser vendidos a empresas a las que abastecen.

Señaló que el otro dueño de la fábrica es uno de sus hijos y tenía 5 años de estar operando en ese sitio, el cual es alquilado.

Agregó que en el negocio habían invertido 3 millones de córdobas y con los polines que se quemaron las pérdidas superan los 5 millones de córdobas.

Otra gran parte de los polines y la madera no fueron afectados debido a que se encontraban en otra área del negocio.

Por su parte, el señor Walter Amador, propietario de Ferretería Segovia, que se ubica a un costado de la fábrica de polines, dijo que fue alertado del siniestro y se movilizó de inmediato al lugar.

Explicó que también llamó a sus trabajadores para evacuar el material inflamable y evitar que el incendio se propagara y destruyera su negocio.

En horas de la mañana, los Bomberos Unidos con 8 camiones cisterna continuaban laborando en el sitio, sofocando algunos focos menores de fuego, para iniciar las labores de escombreo e investigar las causas del incendio.