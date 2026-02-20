Explota paquete bomba en Escuela de Gendarmería de Argentina

Al menos tres agentes resultaron heridos tras la explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería ubicada en el barrio argentino de Monserrat, en Buenos Aires, Argentina.

El hecho ocurrió al mediodía local mientras personal de la institución manipulaba el paquete, que había llegado hace cuatro meses al lugar y permanecía en el piso 11.