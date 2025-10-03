Exitosa cirugía fetal intrauterina salva la vida de bebé en el Hospital Bertha Calderón

Un nuevo éxito en la medicina nicaragüense ha brindado otra oportunidad de vida a un niño no nacido gracias a la cirugía fetal intrauterina realizada en el Hospital Bertha Calderón Roque.

Cirugía fetal en Nicaragua da nueva esperanza de vida

El caso involucró a una embarazada con cinco meses de gestación, cuyo bebé presentaba un pulmón pequeño y con acumulación de líquido.

La madre, originaria de Catarina, Masaya, fue detectada a tiempo en su comunidad por una brigada médica del Ministerio de Salud (MINSA).

Posteriormente fue trasladada al Hospital de Masaya, donde fue evaluada por la unidad de Medicina Materno Fetal y, finalmente, referida al Hospital Bertha Calderón Roque para el procedimiento especializado.

La compleja operación estuvo a cargo del equipo de la Red de Cirugía Fetal, encabezado por el doctor Néstor Javier Pavón Gómez, reconocido como el primer cirujano fetal en Nicaragua.

Seis semanas después de la intervención, tanto la paciente como su bebé han mostrado una excelente evolución.

La madre se encuentra actualmente en el octavo mes de gestación y se espera que pronto dé a luz a un bebé sano.

