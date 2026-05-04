España incauta barco con 40 toneladas de cocaína provenientes Sierra Leona

La Guardia Civil española interceptó un barco cargado con entre 35 y 40 toneladas de cocaína en aguas internacionales del océano Atlántico, frente a las costas de las islas Canarias. La bodega estaba «completamente atestada» de fardos de droga.

España incauta hasta 40 toneladas en un barco

El operativo se ejecutó el pasado viernes y fueron arrestados a una veintena de personas a bordo de la embarcación, según informó la AUGC, principal sindicato de la Guardia Civil.

El barco zarpó de Freetown, capital de Sierra Leona, y se dirigía a Bengasi, Libia. Los investigadores creen que la carga iba a descargarse en naves más pequeñas para después distribuirla y meterla a Europa por distintos puntos.

Uno de los alijos más importantes a nivel internacional

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró: «Según las primeras observaciones, el alijo podría ser uno de los más importantes, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional».

Para dimensionar el golpe: en enero de este año, la Policía Nacional capturó casi 10 toneladas de cocaína en el carguero United S, a 545 kilómetros de la isla de El Hierro. Ese fue el mayor alijo en alta mar en toda Europa hasta la fecha. Este nuevo cargamento lo cuadruplica.

En 2024, el récord en territorio español eran 13 toneladas decomisadas en el puerto de Algeciras, procedentes de Ecuador.