España: Citan a declarar, desde la cárcel, a sujeto que asesinó a cuchilladas a nicaragüense

El sujeto Abel Martínez, de 62 años, acusado de asesinar a la nicaragüense Eugenia Mercedes Guevara Carrión, de 49, ya se encuentra tras las rejas en Zaragoza, España, y fue citado por tercera vez para declarar por el crimen ocurrido el 4 de noviembre de 2025.

Eugenia Mercedes Guevara Carrión, de 49 años

El hombre fue convocado a dar su versión desde la cárcel por una magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Zaragoza, para el próximo 16 de enero.

Abel pasó dos meses internado en el Hospital Miguel Servet, tras intentar quitarse la vida con amoníaco después de asesinar a quien era su pareja sentimental.

El hombre de origen cubano y cónyuge de su víctima fue dado de alta del hospital el 19 de noviembre de 2025 tras su evolución favorable de un diagnóstico de esofagitis, gastritis y duodenitis, causados por el químico.

No obstante, los médicos indicaron en ese momento que el sujeto sería remitido al área de psiquiatría hasta que se lograra controlar sus tendencias suicidas y luego fue enviado a prisión.

La autoridad judicial no pudo tomarle sus declaraciones en las dos ocasiones que se intentó en el hospital.

Según las autoridades, el primer interrogatorio fue imposible debido al estado casi inconsciente en que este se encontraba el sujeto y en la segunda ocasión solo se pudo comunicar con señas.

El horrendo crimen ocurrió la mañana del 4 de noviembre en un apartamento de la calle Privilegio de la Unión, en la ciudad de Zaragoza, al noreste de España, donde ambos residían.

Fueron algunos vecinos quienes llamaron a las autoridades, alarmados por los gritos de la nicaragüense, quien sufría maltrato a manos de su cónyuge.

Al ingresar al piso, luego de quebrar una ventana, los agentes policiales se encontraron con la lamentable escena.

La nicaragüense, originaria del municipio El Viejo, en Chinandega, fue hallada asesinada de varias cuchilladas, y a su lado estaba el hombre, tras intentar suicidarse.

El cuerpo de la pinolera recibió cristiana sepultura el 21 de noviembre luego de ser repatriado con apoyo del ayuntamiento de Zaragoza, España.

