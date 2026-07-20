España es la selección campeona del mundo, que menos goles permite en una Copa

La selección española se coronó campeona del mundo al derrotar 1-0 a Argentina en tiempo extra y se convirtió en la que menos goles permite en un mundial y termina levantando la Copa.

Los españoles solamente permitieron un gol, fue ante Bélgica donde terminaron ganando 2-1 en la ronda de cuartos de final.

Los españoles arrancaron con muchas dudas el mundial, al empatar 0-0 ante cabo Verde, siguieron goleando a Arabia Saudita 4-0 y cerraron la fase de grupos venciendo 1-0 a Uruguay. A medida que avanzaba el torneo el equipo se compactaba y se fortalecía mas.

Entrando a la ronda eliminatoria en 16vos de final; vencieron 3-0 Austria, octavos de final 1-0 Portugal, cuartos de final 2-1 Bélgica, semifinal dominaron 2-0 a Francia y en la final en tiempo extra 1-0 derrotaron a los argentinos. Estamos hablando que en 750 minutos solamente permitieron una anotación, estableciendo un record para una selección que se corona campeona.

Antes de establecer ese record, la selección francesa de 1998 solamente permitió dos goles en siete juegos, cuando derrotaron en la final 3-0 a Brasil y la selección de Italia en 2006 permitió dos anotaciones (un autogol de Zaccardo) y el otro fue penal de Zidane en la final. La España del 2010, campeona del mundo recibió un gol ante Suiza en fase de grupos y 1 gol vs Chile.

Así que el record anterior de menos goles permitidos por una selección que se corina campeona del mundo, lo tenían: Francia del 98, Italia del 2006 y España del 2010, con solamente 2 goles recibidos.