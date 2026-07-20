Rodri el MVP del Mundial, Messi se queda sin nada

Después de la coronación de la selección española en la Copa del Mundo, Norteamerica-2026, se dieron a conocer los premios individuales, donde el español Rodri fue reconocido como el Jugador Más Valioso del Mundial.

“Rodri ganó el Balón de Oro como mejor jugador del torneo, Unai Simón se llevó el Guante de Oro al mejor desempeño bajo los tres palos y Pau Cubarsí obtuvo el premio al Mejor Jugador Joven, superando a su compañero de equipo Lamine Yamal, también de 19 años”, destacaron los medios internacionales.

El argentino Messi perdió la final de la Copa del Mundo 1-0 ante España en tiempo extra, perdió ante Mbappe el liderato de goleo del mundial y también fue superado por el francés como máximo goleador en la historia de las copas del mundo.

«Este grupo es increíble, somos bicampeones del mundo. Es una hazaña difícil, la más complicada de lograr. Y lo conseguimos ante un equipo como Argentina», declaro Rodri después de la final.

El español Rodri gano el Balón de Oro en 2024. «Estoy orgulloso y me encantaría que las nuevas generaciones vieran que es posible. Que un jugador que toca el cielo y luego cae al infierno (lesión) también es capaz de resurgir. Es un ejemplo de superación ante la adversidad; hay que creer. Sinceramente, es increíble», recalcó el español. El centrocampista del Manchester City no marcó ningún gol en el torneo, pero su capacidad de pase y su control de la posesión son fundamentales para el estilo de juego de España. Se convirtió en apenas el undécimo jugador de la historia en ganar la Copa del Mundo, la UEFA Champions League y el Balón de Oro.

El mejor arquero fue Simón, quien estableció un récord al mantener su portería a cero en siete ocasiones durante el torneo, solamente permitió un único gol en ocho partidos (Vs Bélgica).

Mbappé ganó la Bota de Oro tras sumar 10 goles y cuatro asistencias con una selección francesa que terminó en cuarto lugar. Messi terminó con ocho goles y cuatro asistencias.

Los ganadores fueron: