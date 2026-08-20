Envían a prisión a tiktoker hondureño por rapar a un niño

Un juez de Honduras dictó mandó a prisión al tiktoker Urías Jabín Lobo Montoya, conocido en redes sociales como “Urías Lobo”, acusado de trato degradante agravado en perjuicio de un menor de edad, tras la difusión de un video en el que aparece rapándole el cabello a un niño a cambio de dinero.

Juez ordena detención de Urías Lobo por presunto trato degradante contra un menor

El creador de contenido fue remitido a un centro penitenciario mientras continúa el proceso judicial en su contra. Su audiencia inicial fue programada para el martes 25 de agosto, cuando la Fiscalía solicitará que se dicte auto de formal procesamiento.

El caso se originó por un hecho ocurrido el pasado 16 de agosto en el parque central de Danlí, departamento de El Paraíso, donde Lobo y otro creador de contenido identificado como Rosel Ariel Archaga Rodas, conocido como “Soy Rosel”, habrían rapado al menor mientras grababan la escena con teléfonos celulares.

Según los reportes iniciales, al niño le habrían ofrecido 500 lempiras, equivalentes aproximadamente a 686 córdobas, para permitir que le cortaran el cabello.

El video posteriormente fue publicado en redes sociales y rápidamente se volvió viral, provocando numerosas críticas por la manera en que fue expuesto el menor.

Fiscalía señala que el niño fue ridiculizado

🚨 TRAS DENUNCIA DE LA DESIGNADA, AUTORIDADES ACTÚAN Y CAPTURAN A TIKTOKER.



Luego del llamado y denuncia pública de la designada presidencial María Antonieta Mejía (@manton15), quien advirtió que “la niñez no es espectáculo”, autoridades procedieron contra el creador de… pic.twitter.com/80CHJIKMnQ — Radio Cadena Voces (@RCVHonduras) August 20, 2026

De acuerdo con la investigación citada por el Ministerio Público hondureño, durante la grabación los creadores de contenido habrían realizado expresiones que ridiculizaban al niño, además de comentarios relacionados con un supuesto consumo de sustancias perjudiciales para la salud.

La Fiscalía considera que esas acciones pudieron vulnerar la imagen, integridad moral y dignidad del menor, por lo que presentó requerimiento fiscal contra ambos creadores de contenido por el presunto delito de trato degradante agravado.

El caso también generó pronunciamientos públicos en Honduras en defensa de los derechos de la niñez.

Tras su detención, Urías Lobo aseguró que su intención era ayudar al menor y señaló que el otro creador de contenido también participó en lo ocurrido.

La madre del niño, por su parte, manifestó ante medios hondureños que no pretendía promover acciones contra los involucrados y sostuvo que su hijo había aceptado que le cortaran el cabello porque tenía piojos.

Urías Lobo también enfrenta otra acusación

El caso tomó otro giro cuando el Ministerio Público presentó una acusación adicional contra Urías Lobo por presunto abuso de llamadas de emergencia.

La investigación se remonta al 29 de junio de 2025, cuando el tiktoker presuntamente realizó varias llamadas al Sistema Nacional de Emergencias 911 fingiendo que sufría un infarto y proporcionando información falsa sobre una supuesta emergencia médica.

Según la investigación fiscal, una de esas llamadas habría ocurrido durante una transmisión en vivo en TikTok, mientras el creador de contenido grababa la comunicación y realizaba comentarios en tono de burla.

La Fiscalía sostiene que la llamada habría sido efectuada deliberadamente con fines de entretenimiento y no para solicitar atención ante una emergencia real.

Por ambos hechos, Urías Lobo enfrenta actualmente acusaciones por trato degradante agravado en perjuicio de un menor de edad y abuso de llamadas de emergencia en perjuicio del orden público.

El caso del menor ha provocado una amplia discusión en Honduras sobre los límites que deben existir al momento de crear contenido para redes sociales, particularmente cuando están involucrados niños y adolescentes.