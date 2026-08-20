Comunidad de Ticuantepe da último adiós a niña de 4 años ahogada por su propia madre

Entre lágrimas, oraciones y muestras de profunda solidaridad, familiares, vecinos y amigos de la comunidad Dennis Larios acudieron la tarde de este jueves al camposanto municipal de Ticuantepe para dar el último adiós a la pequeña Mariam Alejandra Chávez Mairena, de 4 años.

Angélica María Mairena y su hija Mariam Alejandra Chávez Mairena

Habitantes del sector se unieron en acompañamiento a los afligidos abuelos de la niña durante las honras fúnebres, en medio de un ambiente de profunda tristeza por la tragedia que enluta al municipio.

El atroz suceso que conmovió al país ocurrió la tarde del pasado martes en la vivienda familiar ubicada en la misma comarca Dennis Larios.

El crimen ocurrió en la comarca Dennis Larios

De acuerdo con las investigaciones preliminares, la menor perdió la vida tras ser sumergida de cabeza en un balde con agua, hecho por el cual las autoridades detuvieron a la propia madre de la niña, Angélica María Mairena López, de 31 años.

Según el testimonio de familiares y vecinos, la progenitora padecía supuestos problemas depresivos y alteraciones severas de conducta desde hacía varios años.

Las autoridades de la Policía Nacional continúan trabajando en las diligencias correspondientes para remitir la acusación por parricidio ante los juzgados competentes.

