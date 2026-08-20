Acusan a Domingo Arauz por amenazas y caso del perrito en Bluefields

En el Juzgado Local Penal de Bluefields, Caribe Sur, fue introducida este jueves una acusación contra el sujeto Domingo Tomás Arauz Jiménez, quien el pasado martes fue denunciado en las redes sociales por ahorcar a un perrito utilizando una cadena de hierro.

Este es el sujeto que mató a un perro en Bluefields

En el libelo acusatorio aparecen como víctimas Javier Antonio Mejía y Maryuri del Carmen Cano Martínez, quienes denunciaron al sujeto por el delito de amenazas con armas.

De momento se desconoce si la denuncia interpuesta por la pareja está relacionada con el caso de crueldad animal del que fue señalado Domingo Arauz, tras ser grabado en video, cuando estaba ahorcando al indefenso perrito.

La acusación por el delito de amenazas con armas deberá ser analizada por la jueza local penal de Bluefields, Deyanira Auxiliadora Traña Baharet, y de reunir los requisitos de ley el proceso judicial continuará su curso normal en los tribunales.

