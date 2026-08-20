18 grupos harán festival solidario por Karnavaleros de Jaguar tras accidente en Boaco

Con la participación de 18 agrupaciones musicales nacionales, este 28 de Agosto, Tu Nueva Radio Ya se une a la organización y realización del Festival de Música en Apoyo a los Karnavaleros de Jaguar, en dos escenarios y de manera simultánea.

William Martínez, mejor conocido como Latín William, del staff artístico de Tu Nueva Radio Ya, informó que el Festival de Música participarán los grupos: Los Nuevos Panzers, Costa Azul, Banda Sureña, Fuzion 4, Área 505, Dimensión Costeña.

Además, Banda M16, Vía Libre, Macolla, La Nueva Compañía, Sonora Tropical de Ticuantepe, Llama Viva, Contratiempo, grupo Histeria y Fuerza. Los grupos alternaran su participación con DJs y animadores.

El Festival Musical se realizará este 28 de agosto en el parqueo del Estadio Nacional de Fútbol, y en Masaya, en el Malecón. El evento iniciará a las 3 de la tarde y la entrada tiene un costo de 100 córdobas.

Latín agregó que la segunda fecha de realización del Festival de Música en Apoyo a los Karnavaleros de Jaguar es el 4 de septiembre, tendrá el mismo costo de entrada y se realizará en calle cerrada en el municipio de Diriamba, Carazo.

Esta actividad se realiza en solidaridad con los integrantes del grupo Karnavaleros de Jaguar sufrieran un accidente de tránsito la madrugada del pasado lunes, en Boaco, cuando regresaban de una presentación.

El accidente ocurrió luego que Adrián Chávez, de 35 años, perdió el control del microbús placas MY 20-703, por supuestos fallos en los frenos y terminara estrellado contra un paredón. En medio de transporte viajaban 13 personas.

La vocalista del grupo Ruth “Tita” Campos, sufrió tres fracturas en su pierna derecha y una en su brazo izquierdo, por lo que fue intervenida quirúrgicamente, en el hospital Amistad Japón Nicaragua de Granada.

En tanto, en el hospital Comandante Camilo Ortega Saavedra, de la ciudad de Juigalpa, están ingresados otros 4 integrantes de la agrupación, entre ellos el baterista David de Jesús Jarquín Fonseca, de 35 años, y el pianista Álvaro López, de 42, con fractura en la pierna derecha, quienes también serán operados.

En tanto, el guitarrista, Bayardo José Cerda, de 34, quien sufrió una fractura en la pierna izquierda; y el contratista de la agrupación, Leonardo García, de 39 años, fueron operados ayer miércoles.

El resto de los integrantes son: Marlon José Rocha Castro, de 22 años; Alexander López Sánchez, de 40; Bismark Antonio Campos, de 18; Ricardo Pavón Vargas, de 35; Ulises Nicaragua Carballo, de 25; José Gabriel Chávez Acuña, de 66; Pablo Antonio Fuentes López, de 29; y Yovany Martínez Arbizú, de 30 años.