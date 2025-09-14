Encuentran a mujer sin vida debajo del Puente Las Sopas, en Managua

La Policía Nacional de Nicaragua realiza las investigaciones del hallazgo de un cadáver en el puente de Las Sopas del barrio Monte Fresco, ubicado en el kilómetro 13.5 de la carretera Panamericana Norte.

Policía Nacional investiga posible crimen atroz en Monte Fresco

El cuerpo corresponde presuntamente a la señora María Tinoco Torres, según informó nuestro periodista Nicolás Berríos, de La Nueva Radio YA.

Las autoridades del distrito 6 de Managua solicitaron apoyo de los bomberos unificados para realizar la extracción del cadáver y facilitar el traslado a Medicina Forense para los procedimientos legales correspondientes.

El hijo de la presunta fallecida se presentó en el sitio completamente destrozado emocionalmente para realizar el reconocimiento del cuerpo. Las autoridades policiales le mostraron una fotografía y posteriormente lo dirigieron al punto exacto donde se encuentra el cadáver para lograr la identificación plena de su madre.

Según información proporcionada por ciudadanos presentes en el lugar, la señora Tinoco Torres tenía dos hijos: Uno que vivía con ella, aparentemente el que se encuentra en el sitio, y otro que reside en Tipitapa, quien presumiblemente aún no tiene conocimiento de lo ocurrido.

Las características del hallazgo hacen indicar que se trata de un crimen atroz, según las primeras observaciones de los investigadores. El cuerpo de la señora presenta una piedra colocada sobre él y se encuentra arrastrado hasta el fondo del cauce, debajo del puente de Las Sopas, conocido así como punto de referencia en la zona de Monte Fresco.

Estas evidencias preliminares sugieren que la víctima fue objeto de un acto de violencia extrema antes de ser abandonada en este lugar.

La investigación continúa activa mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias que rodearon este violento hecho y dar con los responsables de lo que aparenta ser un homicidio con características particularmente graves en esta zona de la capital nicaragüense.