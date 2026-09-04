No Fue 1, Ni Fueron 2… fueron 3 los nicas deportados por Estados Unidos a República Centroafricana

A medida que han pasado los días, ahora se sabe que son tres los nicaragüenses que fueron deportados desde Estados Unidos a la República Centroafricana, el pasado 28 de agosto, luego de sufrir abusos durante largos periodos en las cárceles del país donde una vez pensaron vivirían el “Sueño Americano”.

Los deportados hacia África hasta el momento son Luis Carlos Mendoza Santamaría, Isaac Cruz y Kenis López, quienes fueron a parar a 12 mil 300 kilómetros de Estados Unidos luego de ser apresados por agentes de Inmigración a pesar de contar con supuestas medidas de protección.

Isaac Cruz, relató que antes de ser enviado tan lejos, sufrió numerosos abusos en sus dos años de detención en EE. UU. y ahora vive una gran incertidumbre en el país africano, en donde tienen problemas con el acceso al agua, la energía y la prohibición de movilizarse.

De igual manera Kenis López denunció el maltrato que recibieron por oficiales de Inmigración, quienes lo obligaron a montarse en el avión tras llevarlo por la fuerza a un aeropuerto de Texas, junto a cien deportados más originarios de diferentes países.

De acuerdo con informes oficiales, Luis Carlos Mendoza Santamaría acudió a una cita rutinaria para el registro de huellas ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, y fue detenido de forma inmediata para su proceso de expulsión.

Mendoza sostiene que el gobierno de Estados Unidos lo envió a África sin portar su pasaporte, sin conocer inicialmente su destino y quedando en un entorno donde no puede comunicarse con otras personas por las barreras del idioma.

Actualmente, los tres nicaragüenses se encuentran bajo custodia policial en la ciudad de Bangui, temiendo por su integridad física e intentando buscar una salida a la compleja encrucijada en la que han quedado atrapados.