type here...
Buscar
29.7 C
Managua
lunes, septiembre 22, 2025
Destacadas

Ejército de Nicaragua asesta duro golpe al narcotráfico incautando 102 paquetes de cocaína en Salinas Grandes

Por Lila Gar
Lectura: 1 minuto(s)

El Ejército de Nicaragua asestó un duro golpe al narcotráfico y al crimen organizado como parte de la estrategia del Muro de Contención, logrando la ocupación de 102 kilogramos de aparentemente cocaína en la playa Tesoro, en Salinas Grandes, León.

El Capitán de Fragata Rigoberto Muñoz, jefe del Segundo Batallón de Tropas Navales del Ejército de Nicaragua, enfatizó que esta acción se suma al homenaje al Héroe Nacional Rigoberto López Pérez en el 69 aniversario de su paso a la inmortalidad.

«El Segundo Batallón de Tropas Navales Subcomandante Mario José Alemán Escobar, realizó línea de vigilancia frente a las playas de Puerto Sandino, a 12 kilómetros frente a ella se localizó una lancha sospechosa a la cual se le dio la señal de alto. Hizo caso omiso; ella iba navegando en dirección norte, por lo que se procedió a realizar persecución e intercepción, logrando que se varara frente a la playa El Tesoro«, detalló el jefe militar.

«Los dos tripulantes que venían a bordo se dieron a la fuga. En el interior de la lancha se encontraron 4 bultos con 102 paquetes con presunta droga, los que se va a proceder a entregar a las autoridades correspondientes«, expresó el Capitán de Fragata Rigoberto Muñoz.

La Estrategia Nacional del Muro de Contención contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado brinda seguridad a las familias nicaragüenses, evitando que el país sea un corredor de droga en la región.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456