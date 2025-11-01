Dodgers de Los Ángeles remontan ante Toronto y se coronan Campeones de Grandes Ligas

Los Dodgers de los Ángeles se salieron de la tumba para vencer 5-4 a los Azulejos de Toronto, para coronarse Campeones del béisbol de las Grandes Ligas, la noche de este sábado.

Los Dodgers estuvieron a dos outs de la derrota, cuando Max Muncy, en el noveno inning dio cuadrangular y empató 4-4 la pizarra.

En el episodio número once por los Dodgers conectó de cuadrangular Wil Smith para coronarse campeones.

La gran figura en el partido fue nuevamente el japonés Yoshinubo Yamamoto, quien se llevó la victoria por segundo día consecutivo lanzando dos entradas y dos tercios.

Los Dodgers de los Ángeles se coronan Campeones por segundo año consecutivo y celebran su noveno título en la historia de su franquicia.