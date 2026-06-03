Encuentran en Granada a doctora desaparecida en León

En una habitación del hotel La Gran Sultana, de la ciudad de Granada, fue encontrada inconsciente la mañana de este martes la doctora Mariam Elisa Morales Donaire, de 24 años, de quien su familia no tenía noticias desde ayer lunes.

La doctora Mariam Elisa Morales Donaire

La doctora fue trasladada en estado inconsciente al Hospital Amistad Japón Nicaragua de Granada por miembros de los Bomberos, mientras la Policía Nacional investiga el caso.

Familiares dijeron que la doctora Mariam Morales desapareció en la ciudad de León cuando iba con destino al centro de salud de la comarca Lechecuagos, donde está prestando su servicio social.

Según sus parientes, la doctora Morales salió de su casa para ir a recibir turno, pero no llegó al centro asistencial y tampoco regresó a su casa, por lo que reportaron su desaparición ante las autoridades policiales.

La doctora fue sacada inconsciente del Hotel en Granada

La familia conoció que la última vez, la doctora Morales Donaire fue vista en la terminal de buses de la ciudad de León donde debía abordar una unidad de transporte para trasladarse a Lechecuagos. Sin embargo, no se sabe cómo fue que apareció en la ciudad de Granada.

Al momento de salir de su casa, Mariam Elisa Morales Donaire vestía una camisa de rayas blancas y un pantalón celeste de médico, y al momento de ser hallada inconsciente en el hotel estaba vestida con un jogger color café y una camisa con rayas negras.