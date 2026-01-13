¡Doble tragedia familiar! Padre muere infartado en Nicaragua al conocer la muerte de su hijo en Estados Unidos

Marcos Antonio Chamorro Cabrera es el ciudadano nicaraguense que lamentablemente murió en un hospital de Washington, Estados Unidos.

Marcos Antonio Chamorro Cabrera

Chamorro Cabrera, había ingresado al centro asistencial donde permaneció por varios días por otra enfermedad que finalmente derivó en el infarto que apagó su vida.

Ante la situación de la muerte de su hijo y la difícil situación para repatriar su cuerpo su padre en Nicaragua, sufrió una crisis que también le quitó la vida de un infarto.

En este contexto la familia enfrenta una grave situación por lo que piden apoyo para traer al país a Marcos Antonio Chamorro Cabrera, para darle cristiana sepultura en la tierra que lo vio nacer.

