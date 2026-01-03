Diosdado Cabello: “Unión civico-militar desplegada para garantizar paz, orden y tranquilidad de la nación”

El Vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que las fuerzas militares y policiales se mantienen desplegadas en una perfecta fusión popular-militar-policial, con el objetivo de preservar la paz, el orden y la tranquilidad de la nación.

Asimismo, Cabello hizo un llamado al pueblo venezolano a mantener la calma y la confianza en el liderazgo del Alto Mando político y militar, asegurando que no debe prevalecer el desespero ante la coyuntura que atraviesa el país, y reiterando el compromiso del Estado con la estabilidad y la defensa de la soberanía nacional.