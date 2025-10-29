Descubren encomienda de un kilo de cocaína oculta en paquetería de bus que cubra la ruta Bilwi – Managua

Una encomienda dirigida a “Novia Java”, conteniendo un kilo de cocaína, fue incautada por la Policía Nacional entre la paquetería de un bus de la empresa Báez Aragón que cubre la ruta Bilwi–Managua.

Incautan cocaína en bus que cubría ruta Bilwi–Managua

La ocupación fue realizada en el retén de la salida de Bilwi, donde los agentes hallaron la encomienda que llevaba como destino Muy Muy, oculta entre paquetes de ropa y repuestos.

Posteriormente, en un segundo retén localizado en Kukalaya, entre Puerto Cabezas y Rosita, otros agentes policiales encontraron otro frasco tipo “Zepol” lleno de cocaína, que iba dirigida a una persona de Río Blanco.

El bus fue llevado a la estación policial de la comunidad de Sahsa para una revisión completa, y tras confirmarse que no había más droga, continuó su viaje a las 4:30 de la tarde de ayer martes.

El conductor William Vargas quedó bajo investigación y el relevo, Frank Quintana, continuó su viaje hasta Managua.

