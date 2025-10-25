Descarga eléctrica acaba con la vida de un joven en Santo Domingo, Chontales

En el barrio Loma Linda, en el municipio de Santo Domingo, Chontales, pereció por una descarga eléctrica Rigoberto Ramírez, cuando realizaba trabajos domésticos.

La muerte accidental ocurrió ayer viernes, los familiares y los vecinos del barrio Loma Linda, acompañarán los funerales de Rigoberto Ramírez, a realizarse hoy sábado al finalizar la tarde.

Anoche se hizo la vela en el barrio Carlos Fonseca del municipio de Santo Domingo. Llamamos a la población a evitar arriesgarse, si no tienen conocimiento y el equipo adecuado para hacer conexiones eléctricas.