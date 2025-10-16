Delegación nicaragüense realiza visita oficial a la Universidad Patrice Lumumba en Moscú

La Delegación de Nicaragua que desarrolla su agenda de trabajo en Moscú, Federación de Rusia, realizó hoy una visita oficial a la Universidad de la Amistad de los Pueblos Patrice Lumumba, donde reafirmó el compromiso y voluntad de continuar trabajando para avanzar en el fortalecimiento de la cooperación, la colaboración y el intercambio permanente entre este prestigioso centro académico ruso y las Universidades del Pueblo de Nicaragua.

Universidad rusa Patrice Lumumba recibe delegación nicaragüense para ampliar colaboración académica

Durante la visita oficial, la delegación nicaragüense trasladó los saludos y el cariño de parte del Copresidente Comandante Daniel Ortega Saavedra, de la Copresidenta Compañera Rosario Murillo y de parte del Pueblo de Nicaragua al Compañero Presidente de la Federación de Rusia, Hermano Vladimir Putin, a su Pueblo Valiente y Heroico y a todos los compañeros de esta universidad, según indica la nota de prensa oficial.

El encuentro con las autoridades del centro educativo se desarrolló en un ambiente de cordialidad y hermandad, donde se discutieron las perspectivas de colaboración académica y los mecanismos para ampliar los programas de intercambio que beneficien a estudiantes de ambas naciones.

Posteriormente se realizó un recorrido por las instalaciones de este Centro Universitario donde la delegación nicaragüense saludó a sus estudiantes, entre ellos a los Hermanos Nicaragüenses que cursan diferentes carreras y especialidades en esta prestigiosa institución académica moscovita.

La Universidad Patrice Lumumba es reconocida internacionalmente por su compromiso con la formación de profesionales de países en desarrollo y ha mantenido históricamente vínculos educativos con Nicaragua, facilitando la formación de cuadros técnicos y profesionales nicaragüenses en diversas áreas del conocimiento.

La Delegación del Pueblo y Gobierno de Nicaragua que visita la Federación de Rusia está integrada por el Compañero Daniel Edmundo Ortega Murillo, Coordinador de Medios del Consejo de Comunicación y Ciudadanía; el Compañero Edwin Madrigal, de la Red de Jóvenes Comunicadores de JS19J; el Compañero Camilo Rodríguez, Coordinador de las Plataformas Digitales de Juventud Sandinista; y la Compañera Alba Azucena Torres, Embajadora de Nicaragua en la Federación de Rusia.

La visita se enmarca dentro de la agenda de trabajo que la delegación nicaragüense desarrolla en territorio ruso, fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación que históricamente han unido a ambos pueblos en diversos ámbitos, particularmente en el sector educativo y de formación profesional que constituye una prioridad para el desarrollo de Nicaragua.