Dejan en libertad y sin cargos al gringo que presuntamente abusó a niño en Colombia

El estadounidense detenido en Colombia por una presunta agresión sexual en contra de un menor en un balcón fue puesto en libertad este martes sin cargos después de que las autoridades colombianas no aprecien, tras las pesquisas efectuadas, que se haya producido tal delito.

Vecinos del sector grabaron al detenido en el balcón de una acomodada urbanización del norte de Bogotá zarandeando a uno de los menores. A raíz de las llamativas escenas, llamaron a la Policía asegurando que se podía tratar de un caso de abuso sexual al menor. Tras su detención y la realización de sucesivas pesquisas por parte de la Policía, la Fiscalía, el ICBF y la Procuraduría, el hombre fue puesto en libertad sin cargos.

El menor que se encontraba con el detenido en el balcón, así como otros dos menores que estaban en el inmueble alquilado, fueron traslados a un hospital para que se les realizaran los exámenes periciales por parte de Medicina Legal.

Tras la detención del estadounidense, acusado de presunto abuso sexual a un menor, por parte de la policía colombiana, la Procuraduría General (Ministerio Público) condenó en un primer momento «el acto de violencia sexual perpetrado contra una menor de edad presuntamente por un extranjero en el norte de Bogotá».

El estadounidense, de nombre Grant Gail según la prensa colombiana, estaría en un proceso de adopción de esos tres menores, de 4, 7 y 15 años.