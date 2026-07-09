Dan último adiós a furgonero que murió arrollado por camioneta en Costa Rica

Familiares y amigos transportistas del nicaragüense Glesbin Robaan Avilés Hernández, le dieron el último adiós en el cementerio de Puerto Sandino, en Nagarote, León, luego de que su cuerpo fue repatriado desde Costa Rica.

Glesbin Robaan Avilés Hernández

El cabezalero Glesbin Avilés falleció la madrugada del domingo, al ser atropellado por una camioneta junto a otro colega que resultó lesionado, en el lado tico del puesto fronterizo de Peñas Blancas.

El féretro de Glesbin fue acompañado por una caravana de transportistas desde la frontera sur hasta la que fue su casa en Puerto Sandino, Nagarote, de donde fue llevado en un cabezal al camposanto de la localidad .

Avilés Hernández laboraba como furgonero y el día de la tragedia acababa de bajar de su pesado vehículo para ir a comprar café con su amigo cuando fueron arrollados por una camioneta conducida a exceso de velocidad.

Aunque ambos afectados fueron llevados a una clínica de La Cruz, en Guanacaste, donde Glesbin falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

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