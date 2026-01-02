Minsa ratifica prohibición total de cigarrillos electrónicos y vaporizadores en Nicaragua

El Ministerio de Salud (MINSA) emitió este 2 de enero de 2026 un comunicado oficial para ratificar la vigencia de la Resolución Ministerial No. 334-2021, la cual prohíbe de manera absoluta el uso y la comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, conocidos como «vapeadores» o cigarrillos electrónicos.

La disposición prohíbe a personas naturales y jurídicas la fabricación, importación, exportación, publicidad, almacenamiento y distribución de estos dispositivos en todo el territorio nacional, ya sea que contengan nicotina o no.

La autoridad sanitaria recordó que estos dispositivos contienen sustancias tóxicas que representan un grave riesgo para la salud pública y están vinculados al desarrollo de cáncer.

En este sentido, el Minsa advirtió que el incumplimiento de esta norma conllevará la aplicación de sanciones legales de conformidad con la Ley General de Salud.

Asimismo, el Ministerio solicitó a las diversas instituciones de Gobierno garantizar el cumplimiento estricto de esta resolución para salvaguardar la integridad de las familias nicaragüenses.

COMUNICADO



El Ministerio de Salud del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, cumpliendo con las orientaciones de la Presidencia de la República de Nicaragua y en base a la Ley General de Salud y Leyes complementarias que regulan y obligan a controlar todas las acciones u omisiones que puedan dañar la salud de las familias nicaragüenses, comunica que:

1. En fecha veintiocho de Junio del año dos mil veintiuno, se emitió la Resolución Ministerial No. 334-2021, la cual “prohíbe a todas las personas Naturales y Jurídicas, públicas o privadas, la fabricación, exportación e importación, promoción, publicidad, almacenamiento, distribución, comercialización, y uso de los sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores u otros dispositivos similares con o sin nicotina a nivel nacional”, ya que causan grave daño a la salud y pueden desarrollar cáncer debido a su contenido de nicotina y otras sustancias tóxicas.

2. El Ministerio de Salud, ratifica la Resolución Ministerial No. 334-2021 recordando su estricto cumplimiento; en caso contrario, serán aplicadas las sanciones que correspondan de conformidad a lo establecido en la ley que regula dicha materia.

3. Solicitamos a las Autoridades de las diferentes Instituciones de Gobierno, garanticen el debido cumplimiento de la Resolución en mención.

Dado en la Ciudad de Managua, el día dos de Enero del año dos mil veintiséis.

MINISTERIO DE SALUD