“Color, música y tradición: Tu Nueva Radio Ya graba video navideño “Sabrosa Navidad” en Puerto Salvador Allende”

En un ambiente de mucha alegría, colores, música y magia, el colectivo de trabajadores de la Súper Líder del Dial, Tu Nueva Radio Ya, grabó el video navideño 2025, al ritmo de nuestra pegajosa canción: “Sabrosa Navidad”.

El escenario para grabar el video navideño la tarde-noche de este miércoles, fue el Resto-bar “Salvaje”, situado en la cuarta etapa del Puerto Salvador Allende en Managua.

El video fue protagonizado por las hermosas y guapas periodistas Arlen Hernández, Cristian Medina, Estefany Santana, Elsa García, Anahí Huembés y Marjourie Robleto. Además, de Margarita García, Yaneth Estrada y Julio Sánchez, que lucieron espectaculares.

Igualmente, nuestros compañeros Maycol Fonseca, Reynaldo Olivares, Bismarck García, Maynor Carmona, Carlos Alfaro, Melvin Canizalez, William Martínez, José Luis García, Milton Talavera y Sergio Castillo.

Además, Manuel Ortiz, Eliezer Olivares, Nicolás Berrios Santana, quien se disfrazó de Santa Claus, el ingeniero de la Nasa Bayardo Fonseca, quien lució un disfraz de Tigre, y el amigo de Tu Nueva Radio Ya Hernán Traña, quien llegó vestido como Santa.

Durante la grabación los periodistas, locutores, controlistas, encargados del área de venta, editores, conductores, técnicos y demás compañeros de labores, hicieron gala de sus habilidades para bailar.

A través del tema musical “Sabrosa Navidad”, Tu Nueva Radio Ya transmite el mensaje de alegría, de compartir en familia una rica cena, con la bendición de Dios, a pesar de no ser una familia perfecta.

La canción “Sabrosa Navidad”, se estrenó este año en la Súper Líder del Dial, y dura 2 minutos con 17 segundos.

En los próximos días, usted disfrutará del video que con mucho amor Tu Nueva Radio Ya, bajo la dirección de nuestro director Dennis Schwartz hemos preparado para nuestros fieles tv-oyentes.