Menor herido de bala en barrio Riguero evoluciona con éxito en Hospital La Mascota

Con un pronóstico altamente alentador avanza la salud del pequeño de iniciales David Uriel Báez Cuarezma, de 10 años, quien quedó delicado de salud tras haber recibido un impacto de proyectil en la cabeza a finales del mes pasado en el barrio Riguero, de la capital.

Deybi Alexander Báez López junto a su hijo David Uriel Báez Cuarezma

Los parientes del menor expresaron su profundo agradecimiento a los médicos y enfermeros del Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera “La Mascota”, destacando la dedicación y el cuido especializado que le han brindado en todo momento.

Gracias a este esfuerzo multidisciplinario, la respuesta del niño ha sido satisfactoria.

De mantener esta paulatina mejoría en sus funciones, los especialistas prevén que el paciente pueda ser dado de alta y retornar a su hogar en el transcurso de las próximas semanas.