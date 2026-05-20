Blanca Vázquez desaparece tras entrar a clínica de estética en México

La misteriosa desaparición de Blanca Adriana Vázquez Montiel, de 37 años, mantiene movilizadas a las autoridades mexicanas y a la población tras ser vista por última vez el pasado 18 de mayo al ingresar a una clínica de belleza en la colonia Santa Cruz Buenavista, en Puebla, México.

Blanca Adriana Vázquez Montiel

Sus familiares denunciaron que la ciudadana fue sacada inconsciente del establecimiento y subida a un automóvil particular, perdiendo desde ese momento todo rastro de ella.

El caso desató un fuerte debate en redes sociales luego de que se filtrara el video de una cámara de seguridad exterior. En las imágenes viralizadas se observa el momento en que una supuesta doctora y otro cómplice cargan a la mujer desmayada para meterla en un carro Mini Cooper color rojo, con placas de circulación del estado de Tlaxcala.

Una extraña petición

Según explicaron los familiares, Blanca Adriana acudió a la clínica con el nombre de Detox Zavaleta para someterse a un procedimiento estético que supuestamente no era invasivo.

El esposo de la víctima relató a medios locales que él se encontraba aguardando en la sala de espera cuando el personal del local le pidió salir a buscar una faja médica en otra zona de la ciudad.

El cónyuge detalló que, tras dar varias vueltas para conseguir el artículo y regresar al establecimiento tiempo después, se topó con la sorpresa de que el negocio estaba completamente cerrado, con las luces apagadas y sin ningún tipo de información sobre el paradero de su esposa.

Rastreo activo

La denuncia formal por la desaparición ya fue interpuesta ante la Fiscalía estatal y la Comisión de Búsqueda de Puebla.

Blanca Adriana es de complexión media, rostro ovalado y tiene el cabello negro y lacio hasta la media espalda. El día en que ocurrieron los hechos vestía ropa totalmente negra y calzaba tenis del mismo color.

Las autoridades ejecutan la revisión de otras cámaras de vigilancia de la zona urbana para precisar el rumbo que tomaron los sospechosos, mientras los familiares exigen que se agilice la localización de la afectada antes de que el caso pase a un escenario de mayor gravedad.