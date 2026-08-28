Fuerza pública tica recaptura a nica que se fugó de una cárcel en Costa Rica

El nicaragüense Norman Alfredo Castillo Páramo, de 38 años, quien también se hace llamar Minor Molina White, de 38 años, fue recapturado por la Fuerza Pública, tras haberse fugado el jueves de la cárcel Nelson Mandela, ubicada en San Carlos, Costa Rica.

Castillo Páramo estaba detenido en las celdas preventivas por un delito de robo simple y escapó junto al costarricense Geiner Steven Ordóñez Vargas, alias “Saqueo”, tras cortar una malla que protegía el cielo raso y luego hacer un agujero en el techo.

Mientras que alias “Saqueo” fue recapturado varias horas después y enviado a una cárcel de máxima seguridad, el pinolero Norman Castillo Páramo fue atrapado después de que las autoridades ticas pidieron apoyo de la población para detenerlo.