Banda narco secuestra a nica en Costa Rica y exige casi 10 mil dólares de rescate

Un grupo ligado al narcotráfico mantiene secuestrado en Costa Rica a un nicaragüense de apellido Estrada, por cuya liberación sus captores exigen a la familia la suma de 5 millones de colones, equivalentes a unos 9,800 dólares estadounidenses.

Dos de los implicados en el secuestro. Son buscados por las autoridades ticas.

El secuestro extorsivo ocurrió el pasado viernes 21 de agosto en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, cuando la víctima viajaba en un taxi informal.

Los delincuentes secuestraron a Estrada y al conductor del vehículo; pero este último fue liberado horas después al determinarse que no tenía relación con los hechos.

En un operativo realizado ayer miércoles, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron la vivienda donde mantenían cautivo al nicaragüense y un expendio de drogas de la zona, logrando la captura de tres sospechosos e incautando evidencias clave.

Las autoridades ticas circularon públicamente las fotografías de otros dos implicados quienes forman parte de una banda de narcotraficantes que hasta el momento mantienen secuestrado a Estrada.

El Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica mantiene la búsqueda activa del nicaragüense y solicitó a la población colaborar de forma confidencial a la línea 800-8000-645 para aportar datos que ayuden a dar con su ubicación.

