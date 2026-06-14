Amanda Miguel hizo vibrar al público nicaragüense este sábado

La cita tuvo como escenario el Polideportivo Alexis Argüello, donde se reunieron más de 7 mil personas que llegaron desde Rivas, Masaya, Matagalpa, entre otros puntos del país.

Amanda inició su presentación a las 10:30 de la noche con su reconocido tema “Duende”, seguido de “Mentiras”, recibiendo desde los primeros minutos el cariño y los aplausos del público nicaragüense.

La bella Amanda deslumbró en el escenario luciendo un elegante vestido rojo y, después de aproximadamente media hora de show, sorprendió con un cambio de vestuario al aparecer con un traje verde y continuar una noche inolvidable.

Durante su presentación expresó su agradecimiento por volver a Nicaragua y destacó el cariño y la energía del público.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando la intérprete tocó el piano para acompañarse en vivo, demostrando su talento musical.

Durante más de hora y media realizó un recorrido por sus grandes éxitos junto a sus músicos y coristas entregando una presentación llena de fuerza y emoción.

El público cantó a todo pulmón canciones como “Así No Te Amará Jamás”, “Él Me Mintió”, “Castillos”, “Mi Buen Corazón”, “Hagamos un Trato”, “Como un Títere” y otros temas que forman parte de la trayectoria de una de las voces más queridas de la música romántica.

Antes de la presentación de Amanda Miguel, el grupo nicaragüense Mokuanes fue el encargado de encender los ánimos del público y preparar el escenario con una gran presentación, demostrando el talento nacional.

La noche quedó marcada como un encuentro especial entre Amanda Miguel y sus seguidores nicaragüenses, quienes disfrutaron de un concierto cargado de recuerdos, pasión y los clásicos que han acompañado a varias generaciones.