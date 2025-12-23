¿Yoel Yanqui responderá con el Bóer en la segunda vuelta?

Este martes arranca la segunda ronda de la liga de béisbol profesional nicaragüense y los cuatro equipos clasificados, Gigantes de Rivas, Indios del Bóer, los actuales campeones Leones de León y Tren del Norte, buscaran dos cupos para ser finalistas.

Yoel Yanqui

El gran favorito para llegar y ganar la final son los Gigantes de Rivas, que tienen como manager al ex grandes ligas venezolano Omar Vizquel y que terminaron en la primera vuelta de la liga.

Los Indios del Bóer son fuertes candidatos para convertirse en finalistas, un equipo con mucho poder y que fue líder en carreras anotadas de la liga (primera vuelta). Una de las dudas es el accionar del cubano Yoel Yanqui, quien vino con grandes estadísticas del béisbol cubano, pero aquí no ha funcionado.

El santiaguero, viene de jugar en la liga nacional cubana, donde a la hora de su salida para Nicaragua, estaba al frente de la triple corona ofensiva, un promedio de bateo de 466 puntos, (88 veces al bate y 41 imparables), 14 jonrones y 50 impulsadas.

Ahora en Nicaragua con los Indios, en 30 desafíos apenas batea 211 puntos, (109 veces al bate y 23 imparables), con solamente un cuadrangular, siete empujadas y una alta cifra de ponches (25).

Los Indios y su manager Lenin Picota, esperan que Yanqui responda a las expectativas por el cual fue contratado.

Este martes el Bóer recibe al Tren del Norte, con Kevin Kelly en el montículo en el Estadio Nacional Soberanía a las 7pm y en transmisión deportiva de los GALACTICOS de Tu Nueva Radio Ya.