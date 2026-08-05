Pesista Orlando Vázquez gana primeras medallas de plata para Nicaragua en los Juegos CA y del Caribe

Nicaragua celebra hoy la conquista de sus primeras dos medallas de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, gracias a la destacada actuación del pesista Orlando Vázquez en la categoría de 65 kilogramos.

El atleta nicaragüense tuvo una sobresaliente participación al subir al podio en las modalidades de arranque y envión, adjudicándose dos preseas de plata en la categoría de 65 kilogramos.

Con este resultado, Orlando Vázquez se convierte en el primer atleta en ganar dos medallas de Plata en estos juegos.

En total Nicaragua suma dos medallas de plata y tres bronce…