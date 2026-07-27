Toros de Chontales avanzan a la segunda ronda del Pomares

Los Toros de Chontales vencieron 7-1 a León, en los partidos de comodines del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares para avanzar a la segunda ronda del torneo.

Tras doblegar a León (7-1) en el juego A de comodines, Los Toros de Chontales se convierten en el clasificado No.11 a la Segunda Vuelta del Campeonato Germán Pomares 2026

Con labor de seis entradas de dos hits y una carrera, Ángel Canales fue el lanzador ganador, mientras que Brayan Torres perdió por los Leones.

Jimmy González, Sandy Bermúdez y Enger Gómez, fueron los mejores bateadores del juego por Chontales con dos imparables cada uno.

Dantos, Granada, Rivas, Bóer, Matagalpa, Caribe Sur, Chinandega, Estelí, San Fernando, Carazo y ahora Chontales están clasificados a la segunda ronda.

El otro partido de comodines entre Nueva Segovia y los Mineros del Caribe, no se jugó por lluvia en Siuna.

El ganador de ese encuentro se medirá en los próximos días en Managua ante los Leones de León por el último boleto a la segunda ronda del Pomares.

