El béisbol de luto: Fallece Rafael Mendoza

Esta mañana en el Hospital Manolo Morales Peralta de la capital, falleció Rafael Mendoza, connotado entrenador de Béisbol, que en su momento hasta estuvo vinculado con la Sleección de Nicaragua.

Mendoza, quien fungió como entrenador en clubes como Indios del Bóer, Tiburones de Granada, Dantos de Managua y otros, siempre se le consideró un coach muy dinámico y que dio aportes, más a los peloteros jóvenes.

La Federación Nicaragüense de Béisbol Asociada (FENIBA) emitió un comunicando en el que envíaba el pésame a familiares y amigos de Rafael Mendoza. El fue parte del cuerpo de coaches de la Selección en el 2016, durante el primer Pre-Clasico Mundial de Béisbol.

Mendoza, a quien se le conoció como “El Mánager del 2000” por usar ese numero en algun momento de su carrera, ya descanza en la paz del señor.