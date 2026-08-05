El rivense Danilo Bermúdez lidera ponches en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

El lanzador rivense Danilo Bermúdez se ha convertido en el líder del departamento de ponches de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, consolidándose como una de las principales figuras del picheo en el torneo.

Danilo Bermúdez

Bermúdez alcanzó la cima del liderato luego de una destacada actuación de tres entradas y un tercio, en la que recetó siete ponches, para llegar a un total de 13 bateadores retirados por la vía del ponche.

El pinolero supera al cubano José Bermúdez, quien suma nueve ponches, mientras que sus compatriotas Dilmer Mejía y Kenny Cruz aparecen también entre los mejores lanzadores del campeonato con ocho ponches cada uno.

Con este desempeño, Nicaragua domina el departamento de ponches, ya que tres de los cuatro lanzadores con más ponches del torneo son nicaragüenses