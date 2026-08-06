Continúa Liga Institucional en Estelí y arranca el Softball modificado en Condega

La Asociación Departamental de Softball de Estelí, ASODESOES, que dirige el compañero Milton Lanuza, anuncio la Inauguración del Campeonato de Softball Modificado a realizarse en el municipio de Condega.

Campeonato de Softball Modificado en Condega 2026.

“Este torneo se estará inaugurando el próximo 23 de agosto, en Conmemoración a la Cruzada Nacional de Alfabetización”, nos menciono el compañero Lanuza. “La idea es seguir fomentando y desarrollando el softball en el departamento de Estelí y todos sus municipios”, recalco Lanuza.

Los equipos participantes serán los siguientes: San Diego, Amigos, Tabacos del Sol, Búfalos, Cachorros, Juana Viscaya y Potrillos. La inauguración y el desfile saldrá del Parque Central hacia el Estadio Municipal de Condega. El campeonato será dedicado a Uriel Tercero y Derby Matute Pérez.

En el departamento de Estelí, continua este viernes 07 de agosto, la VI edición de la Liga Institucional de Softball Modificado masculino, se estará jugando la quinta jornada de la segunda vuelta de la siguiente manera:

El team Mercado ante MINED en el campo de la UNI, por su parte UNI-Norte ante Ejercito en el campo QUIABU.