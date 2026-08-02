Dílmer coqueteó con el “No-Hitter» y Nicaragua avanza a la súper ronda

En el Torneo de Béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Nicaragua ha presentado un pitcheo intransitable ante los contrarios, y la prueba es que en los 3 juegos realizados en la Primera Fase de competencia, solo 2 carreras permitió la Serpentina Pinolera.

Tras ganarle a Colombia 3-1 y perder ante Panamá 1 carreras a 0, el domingo enfrentando a México, Nicaragua se impuso 2 carreras a 0, sobresaliendo el pitcheo de siniestro Dilmer Mej

Ía, quien recorriendo toda ruta limitó a los aztecas a sólo un imparable.

Dilmer no dio boleto y en durante 5 innings y 2 tercios de labor estuvo tirando “No-Hitter” hasta que el emergente Héctor Hernández le ligó de hit al jardín derecho.

“Dílder estuvo grandioso. Lo vimos en todo su esplendor no solo dominando a los bateadores mexicanos, sino también reduciéndolos a la mínima expresión”, dijo Sándor Guido, mánager de Nicaragua.

Las carreras pinoleras vinieron en el 4to inning, cuando imparable de Luis Montealto fabricó las dos anotaciones del Team Nacional.

Los pinoleros retornarán a la acción este martes ya en la Súper Ronda de este gran evento deportivo. Enfrentaremos al 3er Lugar del Grupo “A”. Clasificamos en 2do Lugar del grupo B.