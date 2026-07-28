Candelaria Resano gana segunda medalla de bronce para Nicaragua en Juegos Centroamericanos y del Caribe

La surfista nicaragüense Candelaria Resano conquistó la medalla de bronce en la modalidad de Tabla Corta de Surf, durante la cuarta jornada de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Santo Domingo, República Dominicana.

Candelaria Resano le dio a Nicaragua su segunda medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Resano sumó 13.50 puntos para superar a la venezolana Rosanny Álvarez, quien apenas alcanzó 3.43 unidades.

En la primera jornada, la nica ya había vencido a Álvarez con marcador de 9.50 a 5.37.

Candelaria Resano

En semifinales, Resano cayó ante la costarricense Rachell Agüero, mientras que la barbadense Chelsea Tuach derrotó a Álvarez, ambas disputarán mañana la medalla de oro.

Con este logro, Nicaragua suma su segunda presea en los Juegos, tras el bronce obtenido por Aldo Blanco en Taekwondo (–63 kg) durante la segunda jornada.