¡La medalla es posible! Nicaragua doblega a Puerto Rico

La selección de béisbol de Nicaragua aumentó sus probabilidades de Medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, venciendo 9-3 Puerto Rico, la tarde de este miércoles.

En la victoria pinolera, se destacó la ofensiva con diez imparables.

Benjamin Alegría ligó dos hits; también Cristian Sandoval, Benjamin Alegría, Elián Rayo, Luis Montealto, Enmanuel Trujillo, Ronald Rivera y Saúl Orozco dieron un imparable cada uno.

En picheo Danilo Bermúdez trabajó 3.1 entradas, de siete hits y una carrera; Stanling Orozco laboró dos tercios de ining permitió dos carreras , Kenword Burton una entrada..

La selección de béisbol de Nicaragua enfrenta este jueves a Cuba, a las nueve de la mañana para cerrar la Súper Ronda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.