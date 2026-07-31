Bóer vs Masaya y dantos ante Estelí, así inicia segunda vuelta del Pomares, para los 2 equipos capitalinos

Los Indios del Bóer estarán debutando en la Segunda Fase del Pomares 2026, ante las Fieras del San Fernando, en una Serie revestida de mucha emoción e historia. De hecho, ambas franquicias protagonizaron la mayor rivalidad en la década de los 90s.

La Segunda Vuelta del Pomares 2026 dará inicio el 11 de agosto… Según el calendario de juego, las Series se jugarán martes, miércoles, sábado y domingo.

Las Fieras, que eligieron a Elías Gutiérrez como refuerzo para esta ronda venidera, tendrán junto a Kevin Torres, dos buenos lanzadores para hacerle frente al Bóer, que hará debutar a Álvaro Amador en la Segunda Vuelta.

Los Dantos, equipo que finalizó en el primer Lugar en la Primera Fase, estarán jugando contra el equipo de Estelí, mientras que Granada y Matagalpa se enfrentarán entre si, y Rivas estará ante los Toros de Chontales.

Las otras dos Series que estarán llevándose a cabio serán Chinandega versus Nueva Segovia y la Costa Caribe Sur se enfrentarán a la tropa de Carazo.

La Segunda Fase del Pomares 2026 será transmitida para todos los nicaragüenses a través de la mejor emisora del país, Tu Nueva Radio Ya.