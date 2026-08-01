Organización de Los Tigres de Detroit dan de baja a Duque Hebbert

El lanzador pinolero Duque Hebbert, quien en la primera participación de Nicaragua en el Clásico Mundial de Béisbol (2023) causó impacto al ponchar a las Súper Estrellas Juan Soto, Julio Rodríguez y Rafael Devers, quedó fuera de la organización de los Tigres de Detroit luego de 4 años en el Sistema de Ligas Menores.

En su paso por esta organización, Hebbert tuvo efectividad arriba de 5.00 y su velocidad en su recta no pudo sobrepasar las 92 millas por horas… Según reportes, eso fue fundamental para que luego de 4 años vinculados con los Tigres, al final fuera dado de baja por ellos.

Hebbert ahora en libertad, vendrá a Nicaragua a enfocarse a jugar la Liga Profesional y también tratará de hacer números para estar vinculado a la Selección Mayor de Béisbol.