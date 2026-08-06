Selección femenina de balonmano finaliza en Octavo Lugar

La Selección Femenina de Balonmano perdió esta tarde 28-25 ante Costa Rica en partido eliminatorio para definir los puestos Siete y Ocho en el Ranking, del torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

La Selección Femenina de Balonmano de Nicaragua terminó su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Nicaragua abrió ganando 11-9 el primer tiempo, pero las nicas cedieron y perdieron 14-16 el segundo…

Las más destacadas por Nicaragua fueron Britany Bervis con siete goles y Daira Torres con cinco.

De este modo Nicaragua en Balonmano cerró el torneo en octavo lugar de ocho posibles.