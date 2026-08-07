Desde 1935 le hemos ganado 7 veces a Panamá en C.A. y del Caribe

Hoy desde las 3 pm, se estará jugando la gran final de los juegos Centroamericanos y del Caribe-2026, que se realizan en República Dominicana. Espere la trasmisión deportiva de los Galácticos de Tu Nueva Radio Ya.

Dilmer Mejía será el lanzador abridor de Nicaragua para enfrentar a Panamá

Desde 1935, que iniciaron estos juegos, la selección nacional ha derrotado en siete ocasiones a Panamá en el béisbol. “Nicaragua tiene siete victorias, cinco derrotas y un empate contra Panamá. El primero de esos 13 encuentros fue el lunes 25 de marzo de 1935 y el último el 1ro de agosto del 2026”, destaco el Comité Olímpico de Nicaragua (C.O.N).

Por medio de un comunicado, el C.O.N, dio a conocer el historial entre Nicaragua-Panamá desde 1935 en la historia de nuestros enfrentamientos en Centroamericanos y del Caribe. Aquí la información del Comité Olímpico Nicaraguense:

SAN SALVADOR 1935… En la Ronda Regular, Panamá derrota a Nicaragua 6×0. Perdió Stanley Cayasso, quien alineó de cuarto bate. Seis hits pinoleros. George Cayasso de 4-2. En la segunda vuelta Nicaragua derrota 4×1 a Panamá. Ganó Stanley Cayasso. Nicaragua da nueve hits. Carter y Cayasso dispararon cuadrangulares, batearon de 4-2 y empujaron dos cada uno. En el siguiente juego de la segunda vuelta, Nicaragua empata 8×8 con Panamá por falta de luces. Hubo cuadrangulares de Jorge Cayasso, Vallecillo y Carter. Nicaragua dio 14 hits.

CIUDAD DE PANAMÁ 1938… Panamá gana 9×0 a Nicaragua. Los nicas disparan seis cañonazos, dos de Sam Garth. Perdió Alfonso Noguera con relevos de Alfredo García y Juan Manuel Vallecillo. Cuba fue campeón y para definir las Medallas de Plata y Bronce se ordena jugar una Serie Extra entre los equipos empatados, donde nicas y panameños vencen a los boricuas, y los canaleros relegan al tercer lugar a los pinoleros… En esa serie Panamá vence 8×2 a Nicaragua. Perdió Manuel Miranda con relevo de 7.2 entradas de Chino Meléndez.

CIUDAD DE PANAMÁ 1970… Nicaragua pierde 6×4 contra Panamá, perdió Orlando Espinoza con relevos de Ángel Dávila, Noel Méndez y Rafael Hernández. Cinco hits pinoleros, dos de Rafael “El Capi” Obando.

LA HABANA 1982… Nicaragua gana 4-2 a Panamá. Victoria de Julio Moya en relevo de Luis Cano, salvado de Adolfo Álvarez. Seis hits de Nicaragua: Jonrón y sencillo de Apolinar Cruz.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 1986… Panamá gana 5×2, perdióEpifanio Pérez en relevo de Francisco Centeno. Cerró Juan Baca… Nicaragua solo da cuatro imparables: dos de Cayetano García, uno de Pablo Juárez y otro de Adolfo Álvarez.

PONCE 1993… Nicaragua gana 3×0 a Panamá con juego completo de Yader Soto. Pierde el abridor Elpidio Pinto. Los nicas disparan seis hits, uno de ellos cuadrangular de Nemesio Porras.

MARACAIBO 1998… En Semifinales, Nicaragua ganó 11×6 a Panamá con un ataque de 16 hits que incluyó par de jonrones de Norman Cardoze, quien dio de 5-4 con tres anotadas y cinco empujadas… Ganó José Luis Quiroz y conectaron dos hits cada uno Sandy Moreno, Jorge Luis Avellán, Ramón Padilla y Reynaldo Padilla.

VERACRUZ 2014… Nicaragua gana 7×5 a Panamá. Victoria de Juan Carlos Ramírez en relevo de Gustavo Martínez y José Luis Sáenz, cerraron Jorge Bucardo y Berman Espinoza. Ramón Flores disparó cuadrangular, dio de 5-3, Renato Morales y Ofilio Castro dieron dos hits cada uno.

BARRANQUILLA 2018… Nicaragua ganó 5×2 a Panamá. Los nicas hicieron cuatro carreras en el primer inning y dos en el noveno. Victoria del ex grandes ligas Wilton López con relevos de Fidencio Flores y Jorge Bucardo. Los nicas conectaron doce hits, tres de William Vásquez, dos cada uno Javier Robles, Renato Morales y Janior Montes… Par de empujadas cada uno para Jilton Calderón y Janior.

SANTO DOMINGO 2026… Panamá gana 1×0 a Nicaragua, que solo da tres hits. Gano Darío Agrazal en recorrido completo. Los canaleros dejan tendido a los pinoleros en el cierre del séptimo. Dos hits de Elián Miranda y uno de Benjamín Alegría.