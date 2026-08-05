La mujer más rápida de Nicaragua vuelve a hacer historia: María Alejandra Carmona rompe su propia marca

La velocista nicaragüense María Alejandra Carmona Blass volvió a hacer historia al imponer un nuevo récord nacional absoluto en los 200 metros planos, tras detener el cronómetro en 23.61 segundos.

Con este registro, Carmona superó la anterior marca de 23.84 segundos, establecida por ella misma el 19 de octubre de 2025 durante los Juegos Centroamericanos celebrados en Guatemala, reafirmándose como la mujer más rápida de Nicaragua en esta prueba.

La atleta compitió en el segundo heat eliminatorio, donde una corredora de Colombia fue descalificada y una representante de Cuba quedó fuera por una salida falsa.

En la clasificación general, Carmona finalizó empatada con la representante de Islas Vírgenes en el puesto 12 entre 18 velocistas.