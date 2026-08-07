Nicaragua se queda con la medalla de plata tras perder la final ante Panamá

La selección de béisbol de Nicaragua se quedó con la medalla de Plata del torneo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, tras perder la final del béisbol en episodios extras 1-0 ante Panamá, la tarde de este viernes.

Nicaragua fue víctima otra vez del lanzador Dario Agrazal, quien nos lanzó siete entradas de tres hits…

La única carrera del partido se produjo en el octavo episodio con dos corredores en circulación productor de la regla de entradas extras.

Por Nicaragua se destacó Dilmer Mejía lanzando 4.1 entradas sin carreras, perdió en relevo Kenny Cruz, con labor de 2.2 entradas, de una carrera sucia.

Luego de esta actuación Nicaragua suma siete medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Tres medallas de plata y cuatro de bronce.