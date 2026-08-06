35 años después Nicaragua vence a Cuba y jugaremos por la medalla de oro

En una mañana histórica, la selección de béisbol de Nicaragua venció por primera vez en 35 años, 6-5 a la selección de Cuba, en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026.

Nicaragua vence a Cuba en Juegos Centroamericanos

Las seis carreras de Nicaragua, fueron anotadas en el episodio dos, se destaca por nuestra ofensiva ocho imparables.

Cristian Sandoval ligó dos hits; Omar Mendoza, Cheslor Cuthbert, Elián Rayo, Luis Montealto, Ronald Rivera y Saúl Orozco, dieron un imparable cada uno.

En materia de picheo, trabajaron por Nicaragua, Álvaro Amador, con dos entradas y dos tercios permitiendo dos carreras; Bryan Torres, permitió dos carreras siendo el lanzador ganador, también lanzaron Kenword Burton y cerrò el partido Sergio Umaña.

La jornada es histórica para nuestro país, pues la última vez que vencimos a Cuba fue en 1991, en la Copa Intercontinental, de Barcelona y ganamos con pizarra de 10-5.

En la historia Nicaragua suma seis victorias ante Cuba, la primera en 1940, con pizarra de 5-4 en el Mundial de la Habana; la segunda en 1952 con marcador de 6-2.

En 1972 en la Copa del Mundo en nuestro país, doblegamos a Cuba 2-0 con Julio Juárez ganando el partido y Vicente López dando cuadrangular, la cuarta victoria fue en 1976 con marcador de 5-0.

La quinta victoria pinolera ante los cubanos fue en 1991, con Epifanio Pérez venciendo 10-5 y ahora… 35 años después los volvemos a doblegar con marcador de 6-5.