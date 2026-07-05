Haaland marca doblete y Noruega elimina 2-1 a Brasil

Noruega dio otro de los grandes golpes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 2-1 a Brasil en los octavos de final, asegurando su boleto a los cuartos de final del torneo, la tarde de este domingo.

Noruega elimina a Brasil y avanza a Cuartos de Final

Por la selección de Noruega, la gran figura fue Erling Haaland, quien marcó dos goles en los minutos 70 y 90.

Por la selección de Brasil, el único gol del partido fue anotado por Neymar Jr, via penal, hay que destacar que el equipo brasileño en el primer tiempo falló un penal por medio de Bruno Guimarães.

Con esta victoria, Noruega enfrentará en los cuartos de final al ganador del duelo entre México e Inglaterra, en busca de un lugar entre las cuatro mejores selecciones del Mundial.

Por su parte Erling Haaland, sigue demostrando su capacidad goleadora al empatar con siete tanto a Messi y Mbappé, como los máximos goleadores del certámen.