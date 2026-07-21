El campeonato nacional continúa este miércoles para definir comodines
Este miércoles continua el campeonato nacional de béisbol German Pomares 2026, donde Zelaya Central, Las Minas y Nueva Segovia buscan su clasificación a la segunda ronda del torneo.
A los Mineros le hacen falta cinco partidos para completar la primera vuelta, su balance es de 33-38, ganando un juego aseguraría juego por el comodín, por su parte los segovianos (le quedan 4 juegos) presentan record de 29-43 y Zelaya Central (también le quedan 4 partidos) con balance de 28-44, todos con posibilidades de clasificar.
El calendario para esta semana seria el siguiente:
- Este miércoles en Muelle de Bueyes, Zelaya Central ante Las Minas a las 10 am (doble juego).
- En San Carlos, también el miércoles, Rio San Juan ante Nueva Segovia 10 am doble juego.
- En Matagalpa a las 11 am doble juego el miércoles, los matagalpinos reciben a Estelí.
- El jueves (9:30 am-doble juego) en Muelle de Bueyes, Zelaya Central vs Las Minas.
- En San Carlos, también el jueves, Rio San Juan a las 9:30 am (doble juego) chocara ante Nueva Segovia.