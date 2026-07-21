El campeonato nacional continúa este miércoles para definir comodines

Este miércoles continua el campeonato nacional de béisbol German Pomares 2026, donde Zelaya Central, Las Minas y Nueva Segovia buscan su clasificación a la segunda ronda del torneo.

A los Mineros le hacen falta cinco partidos para completar la primera vuelta, su balance es de 33-38, ganando un juego aseguraría juego por el comodín, por su parte los segovianos (le quedan 4 juegos) presentan record de 29-43 y Zelaya Central (también le quedan 4 partidos) con balance de 28-44, todos con posibilidades de clasificar.

El calendario para esta semana seria el siguiente: