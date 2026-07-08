Francia enfrenta a Marruecos en cuartos

El primer cuartos de final de la Copa del Mundo será entre Francia y Marruecos, este jueves a las 2 de la tarde en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

Ambos equipos ya se enfrentaron en semifinales del Mundial 2022, cuando Francia ganó 2-0 y en total han jugado seis veces, con clara ventaja francesa y sin derrotas ante los marroquíes.

El viernes a la 1 de la tarde se jugará el partido entre España y Bélgica, un duelo que revive recuerdos de México 1986, cuando los belgas eliminaron a España en penales en cuartos de final.

En Mundiales se enfrentaron dos veces. Bélgica ganó en 1986 y España se impuso en 1990. En el balance general favorece a España, con 12 victorias frente a 6 de Bélgica y 5 empates.

El sábado a las 3 de la tarde será el turno de Inglaterra ante Noruega, un cruce inédito en Copas del Mundo.

Siempre el sábado a las 7 de la noche, jugará Argentina ante Suiza, y los ganadores de estos partidos avanzarán a las semifinales de la Copa del Mundo.

De los ocho equipos que aún siguen en la Copa del Mundo, seis de ellos son europeos, un latinoamericano y un africano.