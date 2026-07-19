Definidos los 10 clasificados directos a la segunda ronda del Pomares

En el Campeonato Germán Pomares Ordóñez 2026 ya quedaron definidos los 10 equipos clasificados de forma directa a la siguiente etapa.

Los Dantos fueron el primer conjunto en asegurar su boleto, seguido de Granada, Matagalpa, Rivas, Bóer, Caribe Sur, Estelí, Masaya y Carazo, que fue el último en asegurar su clasificación directa.

Por su parte, Chontales y León ya tienen garantizada su participación en la ronda de repechaje, al ubicarse en las posiciones once y doce, respectivamente.

Los Mineros del Caribe marchan en el puesto trece, mientras que la última plaza para el repechaje sigue siendo la más disputada.

Actualmente, Caribe Norte ocupa la decimocuarta posición, pero Jinotega, que es decimoquinto, y Nueva Segovia, junto con Zelaya Central, todavía mantienen opciones de luchar por ese último boleto.